Yusufeli Barajı’nın gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

Baraj, inşası tamamlandığında dünyanın üçüncü en yüksek barajı unvanına sahip olacak.

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden barajın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı.

BARAJIN SON HALİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, Yusufeli Barajı'nda kesintisiz 24 saat çalışıldığı ve dökülen gövde beton miktarının 3 milyon 592 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı, barajın son görüntüleri paylaşıldı.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK BARAJI

Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden yüksekliği 275 metre olması planlanırken, çift eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak.

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK

Yusufeli Barajı'nda tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olarak gerçekleşecek.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.