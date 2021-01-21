Zehra Zümrüt Selçuk: Harp ve vazife malullerinin 2020 ek ödemeleri yarın yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin ek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“59 BİNİ AŞKIN KİŞİYE 214 MİLYON 652 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK”

Bakan Selçuk, bu kapsamda,59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

PTT ŞUBELERİNE GÖNDERİLECEK

Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek.” dedi.

MALULİYET DERECESİ GÖZETİLECEK

Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi kapsamında; harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.