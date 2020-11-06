Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'e 20 milyon lira kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 20 milyon lira aktarıldığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesi ele alındı.

PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILAN HİZMETLER AKTARILDI

Burada konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında gerçekleştirilen icraatlar ile 2021 yılına ilişkin hedef ve projeleri anlatarak, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının, pandemi sürecinde verdiği hizmetleri şöyle aktardı:

"Bakanlığımızın 4 temel faaliyet alanında yani çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanlarında salgından etkilenen tüm toplum kesimlerine yönelik Sosyal Koruma Kalkanını hayata geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde bakanlık olarak doğrudan vatandaşlarımıza sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar TL'yi geçti. Koşullarını esnettiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği ile mart ayından bu yana 3.6 milyon çalışanımız için 21.8 milyar TL ödeme yaptık. İstihdamı korumak için sözleşme fesih kısıtı getirdik. İşverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza sağlanan, 'Nakdi Ücret Desteği' kapsamında 2 milyonu aşkın çalışana 5.1 milyar TL ödeme yaptık."

Salgının etkilerini atlatarak normal çalışma düzenine dönen iş yerlerinin, "Normalleşme Desteği" ile desteklemeye devam edildiğini aktaran Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Normalleşme desteğinden şu ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmış ve toplam 1.7 milyar TL'ye yakın prim desteği sağlanmıştır. Salgın döneminde, işsizlik ödeneği olarak 881 bin kişiye 4.2 milyar TL ödeme yaptık. Yine bu dönemde Pandemi Sosyal Destek programıyla, 6 milyondan fazla haneye biner TL nakdi destek sağladık. Bu yardımları, tüm il ve ilçelerde teşkilatlanmış olan bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile doğrudan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında milletimizin yaptığı 2 milyar TL bağışı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

“847 BİN KİŞİYE UYUŞTURUCU KONUSUNDA EĞİTİM VERDİK”

Bakan Selçuk, bağımlılıkla mücadelenin tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma modülünü geliştirdik. Yeşilay ile iş birliği yapıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede hem ailelere hem de hizmet sunan personele Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri veriyoruz. Toplam 847 bin 718 kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verdik. Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında; bağımlılık tedavisine yönelik laboratuvar hizmetlerini daha etkin hale getirdik. Bu amaçla tarama ve doğrulama analizleri için yeni kodlar belirledik. Aile görüşmesi-değerlendirme, bireysel psikoterapi, grup psiko-terapisi hizmetlerinin sıklık ve sayılarını artırarak tedavi giderlerinin ödenmesini sağladık."





“İZMİR'E 20 MİLYON TL AKTARDIK”

Daha sonra İzmir depremine değinen Bakan Selçuk, "30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 20 milyon TL kaynak aktardık." diyerek yapılan desteği dile getirdi.