Zehra Zümrüt Selçuk: Korumalı iş yerlerine geçen yıl 577 bin lira ödenek aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "korumalı iş yeri" modeli ile 2019'da iş yerlerine 577 bin lira ödenek aktardıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak onları işe yerleştirmek ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlayacak istihdam modellerini yaygınlaştırmak için özel sektör ile iş birliği yapıyor.

AMAÇ ZİHİNSEL VEYA RUHSAL ENGELLİ BİREYLERE İSTİHDAM OLUŞTURMAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özellikle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı iş yerlerine ödenek aktardıklarını vurguladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Geçen yıl her bir engelli için ödenen 720 liralık aylık tutarı bu yıl 763 liraya yükselttik. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından korumalı iş yerlerine 2019 yılında 577 bin lira ödenek aktardık." ifadelerini kullandı.

"KORUMALI İŞ YERİ" NEDİR?

Korumalı iş yeri, "iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri" olarak tanımlanıyor. Korumalı iş yerlerinde, en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 8 engellinin çalışması gerekiyor.