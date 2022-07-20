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    Zengin Çinliler, ülkeden ayrılmak istiyor

    Son dönemde uygulanan sıkı karantina, ülkedeki 10 bin zengini yeni arayışlara itti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:51
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    Zengin Çinliler, ülkeden ayrılmak istiyor

    Çin'de yaşayan zenginler, ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor.

    Yaklaşık 10 bin zengin Çin vatandaşı, koronavirüs salgını kaynaklı sert karantina tedbirlerinin ve ekonomik yavaşlamanın ardından yeni rotalar çizmek istiyor.

    48 milyar doları yurt dışına çıkarmaya çalışıyorlar

    Söz konusu zenginler, toplam 48 milyar doları bu yıl Çin dışına çıkarmaya çalışıyor.

    Ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, buna olanak tanıyıp tanımayacağına ilişkin soru işaretleri oluşmuş durumda.

    "Şi Cinping izin verir mi" sorusu

    Bloomberg'ün haberinde, "Şu anda Çin'in zenginlerini bekleyen büyük soru, Başkan Şi Cinping hükümetinin onların gitmesine izin verip vermeyeceği." denildi.

    "Çin ekonomisine maliyeti olur"

    Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Profesör Nick Thomas, "İnsanların ve sermayenin olası çıkışlarının, Çin ekonomisine kesin bir maliyeti olur." diye konuştu.

    Zengin Çinliler, ülkeden ayrılmak istiyor #1

    Sorular katlanarak artıyor

    Ülke dışına para taşımayla ilgili soruların katlanarak arttığına dikkat çekildi. Şanghay'da göç danışmanlığı yapan Sumi, "Birçoğu, koronavirüs karantinası göz önüne alındığında gerçekten başka seçeneklerinin olmadığını hissetti." ifadesini kullandı.

    Sumi, "Göç konusunda tereddüt edenlerin, bu sefer nihayetinde karar verdiğini gördüm." şeklinde konuştu.

    'Gereksiz' seyahatlere izin yok

    Çin hükümeti, koronavirüs tedbirlerini öne sürerek 2020'nin sonlarından bu yana zorunlu olmayan seyahatlere izin vermiyor.

    Çin Ulusal Göç İdaresi, gereksiz seyahatleri "kesinlikle" sınırlayacağını, giriş ve çıkış belgelerinin onayıyla ilgili süreci sıkılaştıracağını söylemişti.


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