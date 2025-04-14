Zirai don felaketinin boyutları büyüdü! Fiyatlara yansıması bekleniyor

AA & Ensonhaber

Tarım üreticisi zirai donla ilgili alarma geçti.

Türkiye'de bahar ayının gelmesiyle birlikte yaşanan soğuk hava dalgası ve zirai don, tarım sektöründe büyük endişe yarattı.

Özellikle meyve yetiştiriciliği yapılan bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, ağaçlarda çiçeklenme döneminde olan meyveleri olumsuz etkiledi.

Üretici devam eden don tehlikesinden ürünlerinin başında nöbet tutarak, ateş yakarak ve sis bulutu oluşturarak önlem alıyor.

EN FAZLA ETKİLENEN ÜRÜNLER

Türkiye genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai dondan başta kayısı olmak üzere kayısı, fındık, üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi.

Uzmanlar en fazla Malatya kayısısının etkilendiğini dile getiriyor.

FİYATLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan doğa felaketinden dolayı meyve ve sebze sayısında düşüş yaşanmasından dolayı hem ihracatta hem de iç piyasada fiyatların artması endişesini dile getiriyor.

ENFLASYONA OLUMSUZ YANSIYACAK

Uzmanlara göre, zirai donun gıda enflasyona olumsuz yansıyacağı tahmin ediliyor.

KONYA'DA ZİRAİ DON KONYA'DA PANCARI VE MEYVELERİ VURDU

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, erken ekilen pancarların zirai don nedeniyle kaybedildiğini belirterek, ciddi hasarın oluştuğu tarlaların zaman geçirilmeden tekrar ekime hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kırkgöz, yaptığı açıklamada, bu dönemde don riskini planladıklarını ancak sıfırın altında eksi 14 derecelere kadar düşmesini beklemediklerini kaydetti.

SAHA İNCELEMESİ YAPILIYOR

Saha incelemelerine başladıklarını dile getiren Kırkgöz, ilk tespitlere göre en büyük hasarın badem, erik, kayısı, kiraz ve elma gibi çiçeklenmiş meyve ağaçlarında olduğunu vurguladı.

Özellikle Akşehir ilçesinde bu dönemlerde çiçeklenen ihracatlık kirazda ciddi hasar oluştuğuna dikkati çeken Kırkgöz, "Meyvecilikle uğraşan çiftçiler TARSİM ile ilgili başvuruları yapıyorlar. Meyve üretimi bu yıl az olacak gibi görünüyor. Sadece 4-5 saat etkili olan zirai don neredeyse bütün meyveyi aldı götürdü. Bir iki gün sürse ağaçların gövdesine bile zarar verebilirdi" dedi.

"ÇABALAR YETİRSİZ KALDI"

Çiftçilerin tarımda dona karşı genellikle ateş yakarak mücadele ettiğini aktaran Kırkgöz, şunları söyledi:

Eksi 4-5 derecelerde ateş yakmak etkili olabiliyor ancak üreticilerin buna benzer çabaları eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklıkta yeterli gelmedi. Bu yıl meyve rekoltesinde ciddi kayıplar olacağı görülüyor. Sadece Konya değil meyve üretimiyle önde gelen bölgelerde de don ağaçlarda büyük hasar bıraktı. Bu yaz meyveyi biraz az yiyeceğiz ve hatta pahalı yiyeceğiz gibi görünüyor.

Pancar konusunda üreticileri erken ekimden kaçınmaları konusunda sürekli uyardıklarını vurgulayan Kırkgöz, "Bu dönemlerde dondan etkileniyor pancar. İklim artık böyle devam edecek. Erken eken çiftçilerimizin pancarları çıktı. O pancarlar tamamen gitti dondu. Pancar ekilen tarlalar ziraat mühendisi ile kontrol edilsin hasar varsa tekrar ekim için zaman kaybetmeden tarlaların hazırlanmaları gerekiyor." diye konuştu.

TOSYA'DA ZİRAİ DONDAN 6 BİN 725 DEKAR ALAN ETKİLENDİ

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının ardından tarım ürünleri zirai dondan etkilendi.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, ilçede yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu hatırlattı.

"BAZI AĞAÇLAR VAKTİNDEN ÖNCE ÇİÇEK AÇTI"

İlçe genelinde mevsim şartlarına uygun her türlü tarım ürününün yetiştirildiğini belirten İncirkuş, "Tosya'da yaşanan erken bahar nedeniyle bazı ağaçlar vaktinden önce çiçek açtı ve meyveye döndü. Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Türkiye genelinde yaşandığı gibi maalesef ilçemizde de zirai don yaşandı. İlçe müdürlüğümüzün teknik ekiplerince hafta sonları dahil olmak üzere sahada hasar kontrol ve tespit çalışmaları yapıldı. Ziyaretler sırasında üreticilere tarım sigortası yaptırmanın önemi ve dondan zarar gören meyve bahçelerinde yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verildi." dedi.

"KİRAZ, CEVİZ, ELMA, ARMUT, ŞEFTALİ, ÜZÜM GİBİ ÜRÜNLER ZİRAİ DONDAN ZARAR GÖRDÜ"

Yapılan kontrollerde, şu ana kadar 6 bin 725 dekar alanda yetiştirilen kiraz, ceviz, elma, armut, şeftali, üzüm gibi ürünlerin zirai dondan zarar gördüğünün tespit edildiğini aktaran İncirkuş, "Bu alanlarda toplam üretim miktarı yaklaşık olarak 6 bin 500 ton civarı gerçekleşmekteydi. Yaşanan bu olumsuzluğun tam zararlarını tespit etmek için don olayının bitmesi gerekmektedir. Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Zarara uğrayan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İncirkuş, tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarını ALO TARSİM 172 telefon numarası üzerinden TARSİM'e bildirmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

BURSA’DA ÇİFTÇİLER, ZİRAİ DONA KARŞI TRAKTÖRLERLE SİS BULUTU OLUŞTURUP SABAHA KADAR NÖBET TUTUYOR

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan zirai don, Bursa’nın İznik ilçesindeki meyve bahçelerinde de ciddi hasara yol açtı.

Don özellikle erik, kivi ve nektarin ağaçları ile üzüm bağlarında ürün kaybına yol açtı. Olası zararı en aza indirmek için sabaha kadar tarlalarında nöbet tutan çiftçiler, ateş yakarak ve traktörlerle sis bulutu oluşturarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde de zirai don, üreticilerin kabusu oldu. Özellikle meyve ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde havanın kararmasıyla birlikte sıcaklıklar sıfırın altına düşünce, birçok bahçede ciddi hasar meydana geldi.

İZNİK OVASI ZİRAİ DONA TESLİM OLDU

Marmara Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak bilinen İznik Ovası'nda yaşanan zirai don, meyve ağaçlarının neredeyse yüzde 90'ını etkilerken, erik, nektarin, kivi, kiraz ve armut gibi birçok meyve ağacı, çiçekteyken dondan yandı.

İlçedeki üzüm bağları da zirai dondan nasibini alırken, ilçedeki üreticilerin zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

AĞAÇLARININ BAŞINDAN AYRILMADILAR

Olası zararı en aza indirmek için sabaha kadar tarlalarında nöbet tutan çiftçiler, ateş yakarak ve traktörlerle sis bulutu oluşturarak, kalan ürünlerini korumaya çalışıyor.

"AYLARCA VERDİĞİMİZ EMEĞİ BİR GECEDE KAYBETMEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Çiftçi Tolga Küçükçakır, “Gece burada olmamızın tek sebebi, aylarca verdiğimiz emeği bir gecede kaybetmemek. Sabahın ilk ışıklarına kadar tarlada nöbet tuttuk. Ateş yaktık, traktörle sis dumanı yaptık. Elimizden ne geldiyse denedik. Çünkü don olursa, bütün sezon boşa gidecekti. Tüm çiftçi arkadaşlarıma geçmiş olsun.” dedi.

KARABÜK’TE MEYVE AĞAÇLARINI ZİRAİ DONA KARŞI ATEŞ YAKARAK KORUYOR

Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün zirai don uyarısının ardından meyve ağaçlarını korumak için ateş yakarak önlem aldı.

METEOROLOJİ UYARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği ve zirai don riskinin bulunduğu bildirilmişti.

Uyarıların ardından bazı vatandaşlar bahçelerinde önlem almaya başladı. Ovacık ilçesine bağlı Ganibeyler köyünde yaşayan Ramazan Işık, gece saatlerinde etkili olması beklenen don olayına karşı bahçesindeki meyve ağaçlarının zarar görmemesi için harekete geçti.

AĞAÇLARIN BAŞINDA ATEŞ YAKTI

Ağaçların çevresinde ateş yakan Işık, bu yöntemle sıcaklık düşüşüne karşı ürünlerini korumaya çalıştı.

Öte yandan Işık, yiyecek aramak için bahçesinin önüne gelen tilkiyi de cep telefonu kamerası ile görüntüledi.