Zirai dona rağmen Erbaa narince yaprağından 2 milyar lira gelir bekleniyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendine özgü aroması, ince ve narin yapısıyla öne çıkan narince yaprağında hasat tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle yapım süreci yaklaşık bir ay gecikse de üretimde beklenen büyük kayıp yaşanmadı.

ZİRAİ DONA RAĞMEN 2 MİLYAR LİRALIK KATKI BEKLENİYOR

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, narince yaprağının bölge ekonomisine olan katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

Erbaa narince bağ yaprağı, çiftçimizin en önemli geçim kaynaklarından biri. Aynı zamanda coğrafi işaretli bir ürünümüz. Bu yıl don olayı nedeniyle hasadın gecikeceği ve verimin düşeceği düşünülüyordu. Ancak üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre, yaprak üretiminde ciddi bir azalma söz konusu değil. Bu yıl da yaklaşık 2 milyar liralık bir ekonomik katkı bekliyoruz.

DÜNYANIN PEK ÇOK NOKTASINA İHRAÇ EDİLİYOR

Bağ yaprağının yanı sıra üzüm üretiminin de önemine değinen Karagöl, üzümde ise donun etkisiyle yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığını ifade etti. Karagöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

Coğrafi işaretli ve tadı tescillenmiş yaprağımızla birlikte Erbaa’mıza bu yıl 2 milyar liranın üzerinde ekonomik girdi sağlanacağını öngörüyoruz. Yaprağımız, Türkiye'nin dört bir yanına ve özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ihraç ediliyor.

Başkan Karagöl, çiftçilere kalıntı sorunu yaşanmaması için zirai ilaç kullanımında dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Ürünlerimizin değerini artırmak ve dış pazarda itibarını korumak için bekleme sürelerine uyalım. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.