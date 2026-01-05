Ziya Alper Önder, Divan Grubu'nun Genel Müdürü olarak atandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

70 yıla yaklaşan köklü mirası ve deneyimiyle turizm, otelcilik ve yeme-içme sektöründe ve misafirlerinin gönlünde ayrıcalıklı yere sahip olan Divan Grubu’nda, üst düzey bir atama gerçekleşti.

Divan Grubu’nun Genel Müdürlük görevine sektörün önemli isimlerinden Ziya Alper Önder getirildi.

Divan Grubu, bu stratejik atama ile hizmet mükemmeliyeti ve çok sektörlü değer yaratma vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziya Alper Önder'in, Divan Grubu’nun gelecek vizyonunda önemli katkı sunması bekleniyor.

ZİYA ALPER ÖNDER KİMDİR?

İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan ve iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Ziya Alper Önder, profesyonel kariyerine 1995 yılında PwC’de başladı.

Şirket bünyesinde farklı kademelerde görev alarak 2006 yılında ortaklığa kabul edildi.

Denetim, finansal analiz ve kurumsal dönüşüm alanlarında önemli bir uzmanlık geliştiren Önder, 2012 yılından itibaren Doğuş Holding ve Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu çatıları altında iç denetim, bilgi teknolojileri, finans, satın alma, tedarik zinciri, operasyon, teknik ve yatırım süreçleri gibi kritik fonksiyonların yönetiminden sorumlu üst düzey rollerde görev aldı.

Çok fonksiyonlu operasyon yapılarının optimizasyonu, organizasyonel dönüşüm, finansal yapılanma ve operasyonel verimlilik gibi alanlarda geniş ölçekli projelere liderlik etti.

Önder, uzun yıllara dayanan yurt içi ve yurt dışı yönetim ve kurumsal deneyimi; finans, operasyon, tedarik zinciri ve kurumsal dönüşüm alanlarındaki uzmanlığıyla grubun hedeflerini ileriye taşıyacak.