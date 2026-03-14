Zonguldak’ta çikolata tezgahları şenlendirdi

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata ve şekerler tezgahlarda yerini aldı. Çarşı pazarda vatandaşların ilk durağı bu tezgahlar oldu.
Bayramlar yaşanan coşkunun yanı sıra esnaf için de hareketlilik anlamını taşıyor.
Türkiye'nin her köşesinde Ramazan Bayramı'nda ikram edilecek şekerlemeler hazırlandı.
Zonguldak’ta Ramazan Bayramı coşkusu başladı.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahlarda şeker ve çikolatalar yerini aldı.
Şeker ve çikolatalar, kilosu 300 liradan alıcı buluyor.
VATANDAŞ KESESİNE GÖRE HAREKET EDİYOR
Vatandaşlar paket halinde pahalı satılan ürünler yerine kilo işi satılan ucuz ürünlere ilgi gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)