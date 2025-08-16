Zonguldak'ta fındık hasadı tırpan ücretleri rekor kırdı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte tırpan ücretleri adeta rekor kırdı.

Hasat öncesinde günlük 4 bin 500 TL olan tırpan fiyatları, hasat sonrası 6 bin-7 bin TL seviyelerine kadar yükseldi.

BAHÇELERDE OT TEMİZLİĞİ

Fındık bahçelerinde ot temizliği, verimli bir hasat için kritik adımlar arasında yer alıyor.

Ancak bu yıl artan iş gücü ihtiyacı, tırpan ustalarının ücretlerini neredeyse ikiye katladı.

ÜRETİCİ, ARTAN FİYATLAR İÇİN "FIRSATÇILIK" DİYOR

Üreticiler, bu durumu "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, TMO’nun açıkladığı 200 TL’lik fındık alım fiyatının bu maliyetler karşısında üreticiyi zarara uğrattığını söylüyor.

"FINDIK ALIM FİYATI MASRAFLARI KARŞILAYAMAZ"

Alaplı’da üretim yapan bir çiftçi, "Hasat başlamadan önce 4 bin 500 liraya anlaşıyorduk. Şimdi fiyat 7 bin liraya çıkıyor. Mazot, gübre, ilaç zaten cep yakıyor. 200 TL’lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkansız." dedi.

Üreticiler, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyor.