Ekonomik güven endeksi 98,9'a yükseldi
TÜİK, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini alırken ekonomik güven endeksi, tüm beşliklerde artış gösterdi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 97,2 iken, haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.
TÜM ENDEKSLER ARTIŞ GÖSTERDİ
Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1, oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 ,1 oranında artarak 83 değerini aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi