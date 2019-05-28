Ekrem İmamoğlu'nun, dün akşam Habertürk'te katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, "PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" sorusuna verdiği cevap, kesilerek sosyal medyada paylaşıldı.

VİDEO KESİLDİ, ALGI YAPILDI

İmamoğlu'nun cevabının tamamı şu şekilde; "Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim (Ekrem İmamoğlu'nun sözü burada kesilip paylaşıldı) Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan AK Partililer; nasıl ki 24 Haziran'da Türkiye'nin bir çok büyükşehirini CHP kazandı, İstanbul'u da kazandı. Ne bekası? Kim daha vatansever? 82 milyon vatanseveri var bu ülkenin, 16 milyon vatanseveri var bu ülkenin. Terör örgütlerine karşı hep beraber dimdik ayaktayız. Ama işin altından başka kuyular kazıp, uydurma bahaneler üretip, FETÖ'cü falan başka bahaneler. Onlara 'gidip aynaya bakın' diyorum. Suçladığınız iftiranızla karşı karşıya gelirsiniz. Ben o değilim. Hiç kusura bakmasınlar. Bu ülkenin bekasını benden çok düşünen olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı 48 yaşını bitirmiş bir adam yönetecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu gibi. Ne bekası? İstanbul'da kol kola bu ülkeye hizmet etsek, biz bu şehrin sorunlarını çözsek. Siz de o sorunlarla uğraşırken, omuz omuza olsak. Her yeri aynı partinin yönetmesi mi bekayı çözecek? Ülkenin yarısı terörist mi? Nerden çıkıyor bunlar? Yapmayın."





Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi VİDEO

VATANDAŞA ANLATTI

CHP'nin İBB Başkanı adayı, kesilen video ile hakkında yapılan algıları yıkmak için vatandaşlara birebir anlatma yolunu tercih etti. "Sizin zihniyetinizi biliyoruz, dinlemek istemiyorum." diyen seçmeni "İftira atıyorsun, dinlemiyorsun bile tamamını izle. Çoluğuna çocuğuna, sana kim iftira atabilir?" sözleriyle aydınlatmaya çalıştı.

Ekrem İmamoğlu, dün akşam soruya verdiği cevabı ve bugün yaşadığı diyalogları da Twitter hesabı üzerinden paylaştı.