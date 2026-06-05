Ekrem İmamoğlu yargılandığı hakaret davasına SEGBİS'le bağlandı

Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı beraat kararı istinaf mahkemesinde bozulduktan sonra yeniden yargılama bugün başladı.

İmamoğlu, İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve taraf avukatları da izleyici olarak yer aldı.

"CEZAEVİ ARACI BOZULDU"

Duruşmada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nin İmamoğlu'nun aldığı beraat kararıyla ilgili verdiği bozma kararı okundu.

Söz verilen Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde cezaevinden çıkarıldığını, cezaevi aracının bozulduğu gerekçesiyle cezaevine geri getirildiğini ve bu nedenle duruşmaya SEGBİS'le bağlandığını söyledi.

İmamoğlu, sonraki duruşma hakimin huzurunda savunma yapmak istediğini ifade etti.

Mahkeme, İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada hazır edilerek savunmasının alınması için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; Ekrem İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle Ekrem İmamoğlu'nun beraatine karar vermişti.

Müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının karara itiraz etmesi üzerine mahkeme, duruşma açmış ve İmamoğlu'nun beraatine hükmetmişti

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, genel hükümlere göre duruşma açılarak yapılan yargılamada, sanığın yasa ve yönteme uygun olarak savunmasının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle İmamoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla dosya, yeniden Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.