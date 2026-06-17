Ekvador’da güvenlik krizi derinleşiyor: 10 eyalette OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador, son yılların en ciddi güvenlik krizlerinden biriyle mücadele ederken hükümet, suç örgütlerine karşı yeni ve kapsamlı bir adım attı. Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından imzalanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, güvenlik güçlerine kamu düzenini yeniden tesis etmek amacıyla geniş müdahale yetkileri verildi.

Yetkililer, kararın temel gerekçesi olarak artan cinayet vakalarını, organize suç faaliyetlerini ve kamu güvenliğini tehdit eden olayları gösterdi.

60 GÜNLÜK OHAL KARARI

Ulusal basında yer alan bilgilere göre hükümet, "ciddi iç karışıklık" gerekçesiyle 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.

Kararnamede, güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelerde kamu düzenini sağlamak, vatandaşların can güvenliğini korumak ve suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla daha etkin operasyonlar yürütebileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle uyuşturucu kartelleri ve silahlı suç gruplarının etkili olduğu bölgelerde devlet otoritesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

OHAL kapsamında, polis ve askeri birliklerin operasyonel yetkileri artırıldı. Kararnamede, kamu güvenliğini tehdit eden faaliyetlerin önlenmesi ve suç örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik birimlerine geniş hareket alanı tanındığı ifade edildi.

Hükümet, alınan önlemlerin vatandaşların günlük yaşamını mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde uygulanacağını belirtirken, güvenlik riskinin yüksek olduğu bölgelerde denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

KONUT DOKUNULMAZLIĞINA GEÇİCİ SINIRLAMA

Kararnamenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise konut dokunulmazlığına ilişkin düzenleme oldu.

OHAL süresince güvenlik güçleri, yasa dışı faaliyet yürütüldüğüne dair makul şüphe bulunan özel mülklere ve konutlara müdahalede bulunabilecek. Düzenleme, suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği düşünülen adreslere yönelik operasyonların hızlandırılmasını amaçlıyor.

Hükümet, bu yetkinin yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda kullanılacağını ve uygulamaların yasal çerçevede gerçekleştirileceğini savunuyor.

NOBOA YÖNETİMİ DAHA ÖNCE DE OHAL İLAN ETMİŞTİ

Devlet Başkanı Noboa, göreve geldiği günden bu yana güvenlik sorunlarıyla mücadeleyi öncelikli politika alanlarından biri haline getirdi.

Hükümet, son dönemde artan çete faaliyetleri ve şiddet olayları nedeniyle daha önce de çeşitli bölgelerde üç kez olağanüstü hal ilan etmişti. Yetkililer, suç örgütlerinin devlet kurumlarına ve kamu güvenliğine yönelik tehditlerinin devam ettiğini belirtiyor.

CİNAYET SAYISI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Ekvador’da güvenlik krizinin boyutu, açıklanan resmi verilerle de ortaya konuldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke, 2025 yılında yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla tarihinin en yüksek yıllık cinayet sayılarından birini kaydetti. Bu rakam, Ekvador’u cinayet oranları bakımından Latin Amerika’nın en riskli ülkeleri arasına taşıdı.