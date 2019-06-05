taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7769
Euro
6.5052
Altın
1325.81
Borsa
90345.63
Gram Altın
246.341

El Ezher'den kadına şiddete karşı çalışma

El Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, ilim meclisleri, parlamentolar ve senatolara, aile içinde kadına, çocuğa yönelik şiddet ile genel olarak şiddet eyleminin engellenmesi çalışması yapılması çağrısı yaptı

AA | 05.06.2019 - 05:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Ezher Şeyhliği'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca yayımlanan "Ezher Şeyhi'nin Sözü" adlı bir televizyon programında konuşan Tayyib, ilim meclisleri, parlamentolar ve senatolardan, kadına, çocuğa yönelik şiddet ile genel olarak şiddet eyleminin engellenmesi için çalışmasını istedi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMA

Tayyib, aile içinde kadına yönelik şiddetin, aileye son derece olumsuz yansımaları olduğuna dikkati çekerek Arap ve İslam dünyasında şiddeti suç sayan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ettiğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan ABD'den alınan F-16'lara tepki

Bulgaristan'dan ABD'den alınan F-16'lara tepki

14
Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

14
Ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi

Ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi

31
Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

1
Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

22
Boşanma aşamasındaki kaynak ustası falezlerden atladı

Boşanma aşamasındaki kaynak ustası falezlerden atladı

2
Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir