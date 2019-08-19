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Elazığ polisi uyuşturucuya geçit vermedi: 2 tutuklu

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, 2’si tutuklandı.

İHA | 19.08.2019 - 17:05..
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polisin çalışmasında 7 şüpheli belirlenerek, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri, araçları ve üstlerinde yapılan aramada, satışa hazır 15 paket esrar ile 9 paket metamfetamin ve 12 adet ecstasy hap ele geçirildi.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Elazığ polisi uyuşturucuya geçit vermedi: 2 tutuklu

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