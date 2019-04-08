taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63395
Euro
6.3307
Altın
1297.675
Borsa
98783.36
Gram Altın
235.19

Elazığ’da 25 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir depodan 25 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 08.04.2019 - 09:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

e

2 gün önce kent merkezindeki bir inşaat malzemesi satan iş yerine ait depoda meydana geldi.

BİRÇOK MALZEME ÇALDI

Piyasa değeri 25.000 TL olan 3 bin 500 metre kablo, 1 adet su sayacı, çeşitli ebatlarda 60 metre kalvaniz boru, 10 adet vana, 3 adet döküm soba, 1 adet el arabası ile birçok inşaat ve hırdavat malzemesi çalındı.

İş yeri sahibinin hırsızlığı polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin alışmasında şüpheli T.G olduğu belirlendi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

44
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

91
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

66
ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

21
Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

62
Hadise yine iddialı

Hadise yine iddialı

11
Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir