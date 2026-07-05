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Elazığ'da düğün konvoyunda dehşet: Pompalıyla havaya ateş açtı

Merkez ilçesine bağlı bir beldede kimliği belirsiz bir şahısın düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ensonhaber / İHA
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Sorumsuzluğuyla dehşet saçtı...

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde korku dolu anlar kaydedildi. 

POMPALIYLA ATEŞ AÇTI 

Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, düğün konvoyunun ardından eline aldığı pompalı tüfekle havaya 5 el ateş etti.

O ANLAR KAMERADA 

Kendisinin ve çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)