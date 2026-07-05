Elazığ'da düğün konvoyunda dehşet: Pompalıyla havaya ateş açtı

Sorumsuzluğuyla dehşet saçtı...

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde korku dolu anlar kaydedildi.

POMPALIYLA ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, düğün konvoyunun ardından eline aldığı pompalı tüfekle havaya 5 el ateş etti.

O ANLAR KAMERADA

Kendisinin ve çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.