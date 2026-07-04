Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosikletliye 434 bin lira ceza

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler, Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde plakası bulunmayan şüpheli bir motosiklet sürücüsünü takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şüpheli şahıs ile ekipler arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı.

434 BİN 965 LİRA PARA CEZASI

Sürücü kovalamacanın ardından yakalandı.

Sürücüye dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz motosiklet kullanmak, sigortasız trafiğe çıkmak başta olmak üzere 8 maddeden toplam 434 bin 965 lira para cezası kesildi.

MOTOSİKLET 150 GÜN MENEDİLDİ

Aynı zamanda motosikletin, 150 trafikten menedildiği bildirildi.