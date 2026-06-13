Elazığ’da genç kızlar dartta yükseliyor: Hedef Türkiye şampiyonluğu

Elazığ’da gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan dart salonu, özellikle kadın sporcuların katılımındaki artışla birlikte daha aktif bir yapıya kavuştu.

Antrenörler eşliğinde yürütülen çalışmalar, hem teknik hem de zihinsel gelişimi destekleyen bir ortam sunuyor.

DART SALONU KIZ SPORCULARLA DOLUP TAŞIYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesiste, son dönemde özellikle lise ve ortaokul çağındaki kız sporcuların sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Sporcular, düzenli antrenmanlarla hem bireysel performanslarını geliştiriyor hem de ulusal turnuvalara hazırlanıyor. Dartın, odaklanma becerisi ve matematiksel düşünme yeteneğini geliştirdiğine dikkat çeken gençler, aynı zamanda farklı okullardan gelen arkadaşlarıyla sosyal bir ortamda buluşma imkânı buluyor.

GENÇ SPORCULARIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Dart branşında kendini geliştiren sporcular, Türkiye şampiyonalarında derece elde ederek milli takım kadrosuna girmeyi hedefliyor.

15 yaşındaki İlayda Kumsal, uzun süredir bu branşla ilgilendiğini belirterek Türkiye derecesi elde edip milli takıma yükselmek istediğini ifade etti. Kumsal, dartın hem eğlenceli hem de öğretici bir spor olduğunu vurguladı.

Bir diğer sporcu Ceylan Karataş ise dartın kendisi için aynı zamanda sosyal bir alan oluşturduğunu belirterek farklı okullardan gelen sporcularla tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Karataş, kadın sporcu sayısındaki artışın kendileri için motive edici olduğunu dile getirdi.

DART SADECE SPOR DEĞİL, SOSYAL BİR ALAN

Sporcular, dart salonunun yalnızca bir antrenman merkezi değil aynı zamanda güçlü bir sosyal etkileşim alanı olduğunu ifade ediyor. Farklı okullardan gelen öğrenciler, burada hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

Genç sporcular, bu ortamın özgüvenlerini artırdığını ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtiyor.

“HEDEFİM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU”

Dart sporuna ortaokul yıllarında başladığını anlatan Berna Yavuz ise antrenörlerinin yönlendirmesiyle kendisini geliştirdiğini söyledi.

Yavuz, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek düzenli çalışmayla bu hedefe ulaşabileceğine inandığını ifade etti.