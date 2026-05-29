Elazığ’da kasapların yoğun bayram mesaisi sürüyor

Kurban Bayramı’nın 3. gününde kasaplarda yoğunluk daha da arttı.

Elazığ’da vatandaşlar, bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini kuşbaşı, pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Kasaplar gece gündüz çalışarak müşterilerin taleplerine cevap vermeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

"BU BAYRAM KASAPLARIN İŞİ ZOR"

Bayramın birinci gününün çok yoğun geçtiğini aktaran kasap Fatih Akdeniz, "İnsanlarımız ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlarını kestiler. Rabbim herkesin kesmiş olduğu kurbanı kabul etsin. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin.

Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün de yoğunluğumuz var. Kesilen hayvanları poşetleyip hisseler halinde dağıtıyoruz. Bu bayram kasapların işi zor. Allah bütün kasap camiasına yardımcı olsun." dedi.