Elazığ'da müstakil evde yangın

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, Celal Ş.’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri, olası bir facianın önüne geçebilmek için durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyüme riski taşıyan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürülürken, bölgede güvenlik önlemleri de alındı.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle evde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Alevlerin etkisiyle bazı bölümlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olay yeri ekiplerinin yapacağı teknik değerlendirmelerin ardından yangının kesin çıkış sebebinin netlik kazanacağı bildirildi.

Mahalle sakinleri ise yaşanan olayın ardından büyük korku yaşadıklarını ifade ederken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin olası daha büyük bir zararın önüne geçtiğini dile getirdi.