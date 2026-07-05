Elazığ’da otluk alanda yangın çıktı
Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Elazığ'da korkutan yangın...
Karakoçan ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)