Elazığ’da otluk alanda yangın çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Elazığ'da korkutan yangın...

Karakoçan ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.