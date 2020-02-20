Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı.
UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda 3 gram kokain, 5 gram esrar, 1893 uyuşturucu hap ve hassas terazinin ele geçirildiği öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.