Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Türkiye, Esad'ın Rusya hava desteğiyle yapacağı potansiyel saldırıları durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep etti.

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı. 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi.

4

Meksika'da öldürülen 7 yaşındaki çocuk için tepki sürüyor

Bir kadın tarafından kaçırıldıktan sonra cesedi poşet torbada bulunan ve tecavüze uğradığı anlaşılan 7 yaşındaki Fatima, ülkedeki kadınları sokağa döktü.