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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ele geçiriliirken, uyuşturucu ticareti yapan bir kişi ise tutuklandı.

DHA | 20.02.2020 - 18:04..
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Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 3 gram kokain, 5 gram esrar, 1893 uyuşturucu hap ve hassas terazinin ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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