Elektrik çarpabilir: BMW, yeni iX3 modelini geri çağırma listesine ekledi

BMW, en büyük umutlarından biri olan tamamen elektrikli yeni iX3 modeli için teknik bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki fabrikada üretilen bu yeni SUV modelinde, şarj sırasında kullanıcıları tehlikeye atacak bir arıza tespit edildi.

ŞARJ SIRASINDA ELEKTRİK ÇARPABİLİR

Sistemdeki arızalı şarj elektroniği, araç şarj konumundayken gövde üzerinde yüksek voltaj oluşmasına sebebiyet veriyor.

Bu esnada araç gövdesine dokunan kişilerin elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

MÜŞTERİ TESLİMATLARI DURDURULDU

Rutin kontroller sırasında fark edilen bu problem nedeniyle bayilerdeki müşteri araçlarının teslimatları tamamen durduruldu.

Servise çağrılacak araçların, 400 kW'a kadar hızlı şarjı destekleyen entegre şarj sistemleri tamamen yenilenecek.

KISITLI BİR ÜRETİM SERİSİNİ KAPSIYOR

Geri çağırma kararı, dünya genelinde 25 Kasım 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında üretilen toplam 145 adet aracı kapsıyor.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, şu ana kadar bu arıza kaynaklı herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.