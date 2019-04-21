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Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Bursa’da 15 yıldır çay ocağı işleten Vedat Güngör, her gün 10 kilometre yürümekten bıkınca elektrikli kaykayla servis yapmaya başladı.

İHA | 21.04.2019 - 10:21..
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Bursa'da çalıştığı fabrikada 15 yıl önce işten çıkartılınca kendine çay ocağı açan Vedat Güngör (52), her gün 10 kilometre yürüyerek müşterilerine çay servisi yapmaktan yorulup, elektrikli kaykay almaya karar verdi.

"DAHA HIZLI VE SOĞUMADAN GÖTÜRÜYORUM"

İlk başlarda elektrikli kaykayı kullanmakta zorlandığını, 2 günde iyice öğrendiğini belirten Vedat Güngör, “15 yıldır çay ocağı işletiyorum. Her gün müşterilere çay ve kahve götürmek için 10 kilometre yol yürüyordum. 15 yılın sonunda bacaklarımda rahatsızlık oluştu, yürümekte zorlanmaya başladım. Tam mesleği artık yapamacağım diye düşünürken müşterimin birinde gördüğüm elektrikli kaykay sayesinde mesleğimi daha hızlı ve hiç yürümeden yapmaktayım. Çayları bu alet sayesinde daha hızlı ve soğumadan müşterilerime servis ediyorum. Onlar da çay ve kahveleri sıcak olduğu için çok memnunlar” dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

İlk başlarda bu duruma şaşıran müşteriler ise, artık çay ve kahveleri çabuk getirmesinden dolayı memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı ViDEO

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

Elektrikli kaykayla servis yapan çaycı

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