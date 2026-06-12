Emekli maaşı haberlerine yalanlama: 'Şimşek’e atfedilen sözler gerçeği yansıtmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e atfedilen emekli maaşlarıyla ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu haberlerde yer alan ifadelerin Bakan Şimşek’e ait olmadığını belirterek, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BİLDİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında, çeşitli gazetelerde emekli aylıklarıyla ilgili olarak Bakan Mehmet Şimşek’in değerlendirmelerde bulunduğu yönünde haberler yayımlandığının görüldüğü ifade edildi. Ancak söz konusu haberlerde yer alan ifadelerin, Bakan Şimşek tarafından kullanılmadığı ve bu nedenle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddiaların resmi bir dayanağının bulunmadığına dikkat çekilerek, bu tür haberlerin doğruluğunun Bakanlık tarafından teyit edilmediği kaydedildi.

“SÖZLER SAYIN BAKANIMIZA AİT DEĞİL”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haberlerde yer alan ifadelerin doğrudan Bakan Şimşek’e ait olmadığını net bir dille ortaya koydu. Açıklamada, Bakan’ın milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin basına kapalı şekilde gerçekleştirildiği hatırlatılarak, toplantılarda geçtiği öne sürülen ifadelerin doğrulanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır.” denildi.

VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP ETME ÇAĞRISI

Açıklamada, özellikle milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemeleri gibi hassas konularda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle vatandaşların yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılan resmi açıklamaları esas alması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, kamuoyunu yanıltabilecek spekülatif haber ve yorumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, emekli maaşları ve ekonomik düzenlemelere ilişkin gelişmelerin resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını bildirdi.