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Emekli polis eşinin rahatsızlığına dayanamadı

Lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti.

DHA | 17.12.2018 - 02:44..
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İstanbul Beşiktaş'ta emekli olduktan sonra bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru Numan K. sitenin güvenlik kulübesinde beylik silahı ile intihar etti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Numan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli polis eşinin rahatsızlığına dayanamadı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen Numan K.'nın kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Numan K.'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

EŞİ UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

Beylik silahı ile intihar eden Numan K.'nın eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenildi.

Emekli polis eşinin rahatsızlığına dayanamadı

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