Emine Bulut'un katili 2. kez hakim karşısına çıktı

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Emine Bulut'u (38), kızı F.B.V.'nin (10) gözü önünde bir restoranda bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43), 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Öte yandan cinayet davasının ilk duruşması, 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.

KATİL ZANLISI VE BULUT'UN AİLESİ KATILDI

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut'un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

ÇOK SAYIDA KADIN DURUŞMADA

Emine Bulut'un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu.