Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım

İstanbul, küresel iklim krizine karşı somut eylem planlarının ve sürdürülebilir yaşam kültürünün ele alındığı çifte organizasyona ev sahipliği yapıyor...

Türkiye, 'Sıfır Atık' projesinde öncü konumunu sürdürürken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali ve Forumu düzenleniyor.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Bu projeye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA KÖK SALMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum."

Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin videoya da yer verdi.