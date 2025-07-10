2025'in yarısında satılan gayrimenkul sayısı 1,4 milyonu geçti

Konut satışları dahil arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yeni yıla hızlı başladı.

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk yarısında, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15,6 artarak 1 milyon 414 bin 382'ye yükseldi.

Bu veri, 2022'nin ardından tüm zamanların ikinci en yüksek ilk yarı verisi olarak kayıtlara geçti.

İlk 6 ayda gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan, mayıs ve haziranda artarken, martta ise yüzde 0,8 oranında kısmi düşüş gösterdi.

AY AY KONUT SATIŞI RAKAMLARI

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282 oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısının yıllık bazda yüzde 33 artması dikkati çekti.

TAPU HARÇ GELİRİNDE YÜZDE 78'LİK ARTIŞ

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 78 artarak 62 milyar 373 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 9 milyon 70 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,4 milyonundan fazlasını satış, 661 binini ipotek, 212 binini intikal, 76 binini düzeltme, 31,1 binini kamulaştırma, 25,2 binini ayırma, 14,2 binini birleştirme, yaklaşık 14 binini bağış işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 6,6 milyona yaklaştı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ RAKAMLARI

2020-2025 yılları ocak-haziran dönemleri dikkate alındığında ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde: