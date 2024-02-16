ABD'de boşalan ofisler, ticari gayrimenkul yatırımları için endişe verici Koronavirüs salgınından sonra uzaktan çalışma tercihi ticari gayrimenkul yatırımları ve bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri artırdı.

AA

Değişen çalışma koşulları, ABD'de ticari gayrimenkullerin değerinin düşmesine neden oluyor.

Sektördeki sorunlar, portföylerinde ticari gayrimenkul kredilerinin yoğunlukta olduğu bankalar için endişe kaynağı teşkil ediyor.

Uzaktan çalışma modeli, çalışanlar için iş-yaşam dengesinin iyileşmesi anlamına gelirken boşalan ofisler, gayrimenkul sahipleri ve borçlandıkları bankalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Moody's Analytics'in verilerine göre, ABD'de ulusal ofis boşluk oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 19,6 ile rekor seviyeye yükseldi.

Mülk değerlerinin düşmesine neden oldu

Ofislerin boşalmasıyla azalan talep mülk değerlerinin düşmesine neden olurken, yükselen enflasyon karşısında artan faiz oranları ofis binaları, restoranlar veya perakende satış mağazaları gibi alanlar olarak tanımlanabilecek ve ABD'de büyüklüğü yaklaşık 20 trilyon dolar olduğu tahmin edilen ticari gayrimenkul piyasanın zayıflamasına yol açtı.

Salgın sonrasında tam ya da kısmi zamanlı olarak ofislere dönüş başlasa bile artan faiz oranları, ticari gayrimenkul kredilerinin temerrüde düşme olasılığını yükseltti ve yeni projelere talebi azalttı.

Ticari gayrimenkul kredilerinin vadeleri dolacak

Gelecek 2 yıl içinde 1 trilyon dolardan fazla ticari gayrimenkul kredisinin vadesinin dolacağı tahmin edildiğinde, sektörde olası bir krizin ABD'de bankacılık sektörü ve ekonominin geneline nasıl yansıyacağı endişe konusu oluyor.

Ticari gayrimenkul yatırımı 2012'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD merkezli ticari gayrimenkul hizmeti ve yatırım şirketi CBRE'nin verileri, ABD'de ticari emlak piyasası yatırımlarında geçen yıl keskin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de ticari gayrimenkul yatırımları geçen yıl yüzde 52 azalışla 348 milyar dolara geriledi ve 2012'den bu yana görülen en düşük seviyesini kaydetti.

Geçen yıl yatırım hacminde New York 33 milyar dolarla lider pazar olurken, onu 30 milyar dolarlık yatırımla Los Angeles ve 18 milyar dolarla Dallas takip etti.

Boş ofis oranlarının artması bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de geçen yıl sonunda yayınladığı raporda, ticari gayrimenkul piyasasındaki kötüleşmenin 2024'te ofis mülkleri öncülüğünde artacağını bildirildi.

Ticari gayrimenkul kredilerindeki trendlerin 2025 yılına kadar kötüleşmeye devam etmesinin beklendiği aktarılan raporda, ofis mülklerinin yanı sıra perakende sektörü, otel ve endüstriyel mülklerde de zayıflama beklendiği ifade edildi.

Raporda, 2019'da yüzde 9,5 olan ulusal ofis boşluk oranının geçen yıl aralık itibarıyla yüzde 13,5'e yükseldiğinin altı çizilerek, bu oranın 2024'te yüzde 15,7, gelecek yıl da yüzde 16,6'ya yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)