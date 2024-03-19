ABD'de konut başlangıçları şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleşti Konut sorunu tüm dünyada giderek artıyor. ABD'nin bugün açıklanan konut istatistiklerine göre de konut başlangıçları beklentileri aştı.

AA

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 430 bin olması yönündeydi.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı toparlanma kaydetti

Söz konusu dönemde toparlanma kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocakta aylık yüzde 12,3 azalışla 1 milyon 374 bine gerilemişti.

Konut başlangıç sayısı şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,9 arttı.

İnşaat izni sayısı da beklentilerin üzerine çıktı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, şubat ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 500 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı ocakta aylık yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 489 bin olmuştu. İnşaat izni sayısı şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)