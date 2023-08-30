ABD'de konut fiyatları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3 arttı Konut fiyatlarının ve kiraların artışı tüm dünyanın ortak sorunu olarak dikkat çekiyor. Ülkelerdeki fiyatlar mercek altına alındı. Son değerlendirme ABD'den geldi.

AA

ABD'de Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA), salı günü bir açıklama yaparak, ülkede konut fiyatlarının 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 3 arttığını açıkladı.

Ülke genelinde konut fiyatlarının ortalama değişimini yansıtan konut fiyat endeksi ise bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,7 arttı.

ABD'de konut fiyatları ilk çeyrekte ve haziran ayında yüzde 3 oranında birbirine paralel bir artış yaşadı.

Haziranda, bir ay önceye göre artış yüzde 0,3 oldu

FHFA'dan yapılan açıklamada, aylık bazda ev fiyatlarının haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 0,3 arttığı belirtildi.

"ABD'deki konut fiyatları arttı"

Ajansın araştırma ve istatistik departmanından üst düzey bir yetkili olan Anju Vajja, ülke genelinde ev fiyatlarının yükseldiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

ABD'de ev fiyatları düşük stok nedeniyle ikinci çeyrekte biraz daha yüksek oranda değer kazandı. Bazı batı eyaletlerinde fiyatlar yıldan yıla düşmeye devam ederken, ev fiyatları tüm eyaletlerde çeyrekten çeyreğe yükseldi.

Maine ve Connecticut'ın her birindeki artış yüzde 7,6 oldu

Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de konut fiyatları artmaya devam ediyor. 2023 yılının ikinci çeyreğinde konut fiyatları yıllık olarak 42 Amerika eyaletinde artış gösterdi; bunların başında Maine ve Connecticut'ın her biri yüzde7,6 ve New Hampshire yüzde 7,1 oldu.