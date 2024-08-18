Adana’da inşaat işçileri rezervasyonla çalışıyor İnşaat sektöründe kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç arttı. 70 bin ila 150 bin lira aylıkla çalışan işçiler için bir inşaat bitmeden ikincisi için rezervasyon yapılıyor. Sektör temsilcileri, sorunu çözümünü yurt dışından kayıtlı işçi getirmekte arıyor.

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İHA

İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ardından etkilenen 11 ildeki inşaat çalışmaları sektöre hız kazandırdı.

Hem deprem bölgesinde hem de diğer noktalarda süren depreme dayanıklı inşaatlarda ise çalışacak eleman bulma sorunu yaşanıyor.

ADANA'DA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SIKINTI TIRMANDI

Adana’da inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı had safhaya ulaştı.

Firmalar, artık inşaat ustalarını işleri bitmeden önce rezervasyon dahi yaptıklarını söylüyor.

AYLIKLAR 150 BİN LİRA OLDU

Aylık en az 70, en fazla da 150 bin lira verilmesine rağmen sektör temsilcileri, kalifiye inşaat işçisi bulma sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ KALMADI

Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda artık usta-çırak ilişkisi kalmaması eleman sorunlarını da beraberinde getirdi.

“ARA ELEMAN SORUNUNU KAPATAMIYORUZ”

Müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var.

"FİLİPİNLER, HİNDİSTAN VE AFRİKA’DAN GEÇİCİ, KAYITLI İŞÇİ GETİRTELİM"

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, “Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika’dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“İNŞAAT İŞÇİLERİ YÜKSEK MAAŞ ALIYOR”

Öte yandan müteahhit Savaş Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, “Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)