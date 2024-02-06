Akıllı evler revaçta! Depremi saniyeler öncesinde haber veren evlere ilgi arttı Akıllı evler deprem sonrasında daha çok tercih edilmeye başladı. Uzmanlara göre de yatırımcılar da deprem sonrasında akıllı evlere yöneldi.

İHA

Teknolojinin gelişmesiyle, artık evlerde daha çok teknoloji kullanılıyor.

Akıllı sistemlerin her geçen gün ev içinde artması da yatırımcıların bu özellikteki gayrimenkullere yönelmesini sağladı.

Uzmanlar akıllı evlere her geçen ilginin arttığına dikkat çekerek, inşaat sektöründe yatırımcıların depremi saniyeler öncesi haber veren akıllı ve modern evlere yöneldiğini belirtiyor.

Tek tuşla teknolojik aletler kontrol edilebiliyor

Ev içinde vatandaşların yaşamı kolaylaştıran evlere tercihleri arttı. Akıllı ev sistemleri, vatandaşların oturduğu yerden tek tuş ile evdeki bütün teknolojik aletleri kullanabilmesine imkan sağlıyor.

Deprem ve afetlere dayanıklı yapılıyor

Bu sistemler, konforun yanı sıra deprem ve diğer afet durumlarına karşı dayanıklı yapılıyor. Bu sistemler farklı sensörler yardımı ile bize birçok kategoride veri topluyor. Akıllı evler, geleneksel evlerden farklı olarak internet bağlantısı ve diğer iletişim teknolojilerini kullanarak evin işlevlerini kontrol edilebilir hale getiriyor.

Akıllı evlerde kullanılan bir sistem ise depremden saniyeler önce uyarı vermesi. Bu da vatandaşlarımızın belki saniyeler içinde ama tedbirlerini almasını sağlamayı amaçlıyor.

Işıkları uzaktan açmadan ısıtmaya kadar

Bu sistemler, ışıkları uzaktan açma, güvenlik kameralarını izleme, ısıtma ve soğutma sistemlerini uzaktan kontrol etme gibi imkanları bizlere sunuyor.

Güvenlik önlemlerini üst seviyede

Gayrimenkul sektöründe, akıllı evlerin popülaritesi giderek artıyor. Çünkü bu teknolojiler, konforu artırmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlarken, güvenlik önlemlerini de üst seviyeye çıkarıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)