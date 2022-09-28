Almanya göç sonrası yeni konut krizi

Düşük faizlerden sonra ülkenin konut dengesi bozulan ülke yeni bir krizle yüz yüze kaldı. Alman IG BAU, açığın bu yıl sonunda 700 binin üzerine çıkacağı bilgisini paylaştı.

Almanya'da düşük faizden sonra kolaylaşan finansmana karşılık ülke genelinde konutlar değerlendi.

Komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Alman IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt = İnşaat-Tarım-Çevre) sendikasının yaptığı açıklamada, ülkede uygun fiyatlı konut açığının giderek arttığını belirterek, açığın bu yıl sonunda 700 binin üzerine çıkacağını bildirdi.

Yaşanan göç konutları bir kez daha etkiledi

IG BAU Başkanı Robert Feiger, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’da bu yıl sosyal konut açığında yüksek göçle birlikte yeni bir zirve görüleceğini belirtti.

Feiger, Alman hükümetinin sosyal ve uygun fiyatlı konut inşaatına katkıda bulunmasını talep ederek, hükümetin 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin konut inşa etme hedefine bağlı kalmasını istedi.

"Artan konut inşaatı da ekonomiyi destekliyor"

Feiger, "Piyasadaki daha uygun fiyatlı daire kiraları, kiraları aşağı çekiyor ve artan konut inşaatı da ekonomiyi destekliyor. Çifte kazanç." diye konuştu.

Pestel Araştırma Enstitüsü hesaplamalarına göre, Almanya'da 13 milyon insan yoksulluk riski altında. Bunun yaklaşık 3,6 milyonu yaşlı insanlardan oluşuyor ve kiradaki keskin artışlar bu kesimi daha çok etkiliyor.

Konut ve ısınma aylık gelirlerinin yüzde 50’sini geçiyor

Öte yandan yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya’da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50’sini geçiyor.

Zengin ve fakir arasında büyük fark var

AA'nın haberine göre, ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi ise dikkati çekiyor.