Ankaralılara TOKİ'den yatırım avantajı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 18 ilde 188 arsa için başlattığı satışta, Ankara’daki 67 arsa için 20-21 Nisan’da açık artırma gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin 18 ilde 188 arsa için başlattığı satışta, Ankara'daki 67 arsanın açık artırması için geri sayım başladı.

Ankara’nın muhtelif yerlerindeki arsalar için açık artırma tarihini açıklayan TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir olanak görülüyor.

21 Nisan'daki açık artırmaya online katılım sağlanabilecek

Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan ve Yenimahalle’de satışa çıkarılan arsalar için 21 Nisan’da saat 10.30’da yapılacak olan açık artırmaya online olarak da katılım sağlanacak.

KDV'den muaf tutulan arsa fiyatları 107 binden başlıyor

Fiyatları 107 binden başlayan arsalar için 20-21 Nisan’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde açık artırma yapılarak satışa sunulacak. Arsalar vadeli, KDV’den muaf tutulacak. İnternet katılımı ise, 19 Nisan saat 10.00 itibarıyla sonlanacak.

Bir diğer yandan ise yatırım yapmak isteyen Ankaralılar, arsalara bakmaya başladı.

"Kendi evimi yapmak için buradayım"

Çankaya’da bulunan arsaya bakmaya gelen vatandaşlardan Nahide Aynı, “Arsa satışından TOKİ’den online olarak haberdar oldum. Kendi evimi inşa etmek istiyorum. Bu nedenle arsa arayışına girdim. Bence TOKİ’nin bu fırsatı da kaçınılmazdı. Kendi evimi yapmak için arsalara bakmak için buradayım.” dedi.

"Ticari yatırım amaçlı değerlendirme çabası içerisindeyiz"

Serkan Geçgin ise “Ankara’da TOKİ tarafından satışa çıkartılacak olan arsaları inceliyorum. TOKİ güvencesiyle hem taksit, vade avantajını hem de lokasyon ve muhtelif konumlardaki önemli arsalarını inceliyorum. Bunları ticari yatırım amaçlı değerlendirme çabası içerisindeyiz. İnşallah satışa çıkartılacak olan arsalardan birkaçını almayı düşünüyoruz. TOKİ güvencesiyle kârlı bir yatırım olacağı inancındayım.” ifadelerini aktardı.