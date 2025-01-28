AYİDER: Konut satışlarında tarihi toparlanma oldu

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Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Böylece 2022 yılı konut satış rakamlarına geri dönüldü.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Merkez Bankası’nın faiz indirmesiyle birlikte faizler daha da geriye geleceği için bu yıl yatırımcının rotasını yeniden gayrimenkule çevireceğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

Aralık ayında da konut satışlarının pik yaparak yani başka bir ifadeyle yüzde 53,4 oranında artması, yılı 1 milyon 478 bin 25 olarak kapatmamıza katkı sağlarken bizi dahi ters köşe yaptırdı. Çünkü bu yıl için hedefimiz 1 milyon 350 bin rakamını geçeceğimiz yönündeydi.

İpotekli konut satışlarında baktığımızda da Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi nedeniyle fiyatların artacağı yönündeki beklenti ve yine kira artışlarında ocak ayıyla birlikte yükseliş birçok kişiyi konut kredisine yönlendirdi.

Bazı bankalarda ilk evini alacaklara yönelik kredi oranının yüzde 3’ün altına inmesi aralık ayında ipotekli konut satışlarında yüzde 285,3 oranında artış gerçekleştirdi. Aynı zamanda diğer konut satış rakamlarına baktığımızda da konut firmalarının özel faiz kampanyaları ve ödeme koşullarıyla olan projelerine ilginin artığını söyleyebiliriz.

"EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Yine elinde toplu parası olanlar için de indirimli fiyatlardan konut almak için de doğru bir zaman oldu. Ocak ayıyla birlikte konut satışlarındaki artış devam edecektir.



