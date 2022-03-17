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    Batman'a yeni imar alanı kazandırılacak

    Bölgede yapılan yeni imar çalışmalarıyla birlikte 40 bin dönümlük bir alan kazandırılacak.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:40
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    Batman'a yeni imar alanı kazandırılacak

    Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni imar alanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Başkan Şahin, Batman’ın yeni imar alanın 40 bin üzerinde bir alan olacağını belirtti.

    "BATMAN HAVAALANI ETRAFINDA İMAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

    Tüm imar çalışmaları bittiğinde 4 bin hektarın yani 40 binin üzerinde bir alanın olacağını ve bu imar çalışması ile birlikte kentin üzerine bir kent daha ekleneceğini belirten Şahin “Biliyorsunuz en çok uğraştığımız konulardan biri imar konusuydu. Körük Tilmerç bölgesinde bin hektarın üzerinde bir imar yapmıştık bunun 18. maddesini de tamamladık vatandaşlarımıza tapularını dağıttık. Şimdi Güney ve Batı askıdan indi. İtirazlar alıyoruz onu da bitireceğiz ve bir iki ay içerisinde onların da uygulama imar planını tamamlayıp yani 18’inde bitirip yeni tapularını vatandaşlarımıza vereceğiz. Ayrıca Kuzey’de ve Batman Havaalanı etrafındaki bölgede de imar çalışmalarımız devam ediyor. Tüm imar çalışmalarımız bittiğinde 4 bin hektarın yani 40 binin üzerinde bir alan olacak ki bu Batman kadar bir Batman eklemiş oluyoruz.

    Batman a yeni imar alanı kazandırılacak #1

    "PROJEYİ BALTALAYACAK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURMAK LAZIM"

    İluh kentsel dönüşümünün sunumunu yaptık. Onu kamulaştırma süreçleri devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız imzalıyor bazı vatandaşlarımız fiyatı düşük buluyorlar. Ama buradan sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Bunlar derleme kuruluşunun bakanlığın derleme kuruluşunun belli kriterler çerçevesinde oluşturduğu bilimsel verilerle yapılmış üzerine çok fazla oynama yapma şansımızın olmadığı rakamlardır. Yani vatandaşlarımızın bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Yine mülkiyet hakkıdır, kutsaldır. Eğer uygun görmüyorlarsa tabii ki itiraz edebilirler. Mahkeme yolu açıktır. Ancak projeyi baltalayacak davranışlardan uzak olmak lazım. Yoksa tarihi fırsat kaçar” diye konuştu.

    Batman a yeni imar alanı kazandırılacak #2

    Batman a yeni imar alanı kazandırılacak #3

    Batman a yeni imar alanı kazandırılacak #4


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