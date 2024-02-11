Balıkesir’in Edremit ilçesindeki iki boyutlu evi görenler şaşırıyor Edremit'teki mimari yapısıyla farklı olan bir bina görenlerin dikkatini çekiyor. Binanın kaç boyutlu olduğunu anlamak için gelenler etrafında turluyor. Çok kenarlı bir bina olarak inşaat izni alınarak yapılmış bina bir kare bir de üçgenin yan yana gelmesinden oluşuyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sosyal medyada gezen bazı görseller vardır ve bazen de "Burada kaç ev görüyorsunuz?" diye sorar. Soruyu yanıtlamak için görsele dikkatice bakıp yanıtlamaya çalışırız.

Bu kez işte böyle ilk gördüğünüzde işin içinden çıkamayacağınız bir görüntü Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanıyor.

Bu evi görenler bir daha bakıyor, sanki iki boyutluymuş görüntüsü veren ev dikkatleri çekiyor, gerçeklik algılarını alt üst ediyor.

Binaya yandan bakınca görenleri şaşırtıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki boyutlu gibi görünen evi görenler bir daha bakıyor. Ön cepheden bakıldığında tam bir yapı görenler yan tarafa geçince sanki iki boyutlu kağıt yaprağı gibi görünen bina görüntüşüne şaşırıyor.

Sosyal medyadan ilgi çekti

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki ilginç görünümlü bina, özellikle sosyal medyada son haliyle dikkatleri çekti.

Etrafındaki binalar yıkılınca gariplik göz önüne çıktı

Daha önce başka binalar tarafından ilginç mimarisi gizlenen bina, etrafındaki binaların yıkılmasıyla birlikte vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Karşıdan büyük, yandan dar görülüyor

Karşıdan bakıldığında büyük bir bina gibi görünen yapı, bir kenarından bakıldığına ise adeta 2 boyutlu film seti evleri gibi bir görüntü veriyor.

"İnşaatın bir kenarı üçgen, bir kenarı kare"

Bu ilginç yapıyı fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan Edremit Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Kubilay Saygın Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

Şimdi bu bina Edremit'teki örneklerden sadece bir tanesi. Ben geçenlerde buraya bir taziye için geldiğimde dikkatimi çekti. Önden baktığımızda burada gayet mütekamil bir bina olduğunu sanıyorduk ama geçince baktım siz de şimdi görüyorsunuz. Burasının meğer kenarı bir üçgenmiş. Muhtemelen vaktiyle buraya inşaat izni verilirken arazi konusundaki anlaşmazlıklar halledilememiş ama tapuya göre böyle bir inşaat izni verilmiş. İnşaatın bir kare tarafı var. Bir de üçgen tarafı var. Şimdi arkadaki bina yıkılmış, muhtemelen müteahhit bir arkadaş orayı almış, bir şeyler yapmak istiyor. Açıklık olunca da baktık burada geometrik manada yamuk bir bina var. Çok çok kenarlı bir bina var.

"Bölgenin kentsel dönüşüme ihtiyacı var"

Bölgenin acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Öztürk, bu konuda gözlemlerini aktararak kentsel dönüşüm önerisinde bulundu.

Bu bölge eskiden kalan kerpiç, ahşap binaların yerine betonarme yeni binaların yapıldığı ve müteahhit marifetiyle kentsel dönüşümün resen sağlandığı bir bölge.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)