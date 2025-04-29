Çelik binalar depreme dayanıklılığıyla öne çıktı

AA

Çelik yapılan depreme dayanıklı olması, düşük maliyetli olması ve daha hızlı inşa edilmesi sebebiyle tercih ediliyor.

6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, konutların malzeme yetersizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Şiddetli yer sarsıntısıyla birlikte, kalitesiz beton ve demirle yanlış mühendislik uygulamalarının büyük facialara yol açtığı görüldü.

Bu depremlerde hiçbir çelik yapının çökmemiş olması, çelik yapılara ilgiyi artırdı.

Son olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından riskli betonarme binaların yol açabileceği tehlike, tekrar gündem oldu.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

Çelik taşıyıcı sistemle inşa edilen konut oranının ABD ve İngiltere'de yüzde 50, Almanya ve Fransa'da yüzde 30, İran'da ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu biliniyor.

UZMANLAR ÖNERİYOR

Uzmanlar, kısa ömürlü olması, karbon salımına yol açması, geri dönüştürülememesi ve deprem sırasında büyük kayıplara yol açması gibi sebeplerle betonun ciddi zararlarının bulunduğunu vurgulayarak, depremleri daha az hasarla atlatmak için çelik ve ahşap gibi alternatif ürünlere yönelmek gerektiğini bildirdi.

"ÇELİK YAPILARDA İŞÇİLİK HATALARI YOK DENECEK KADAR AZ"

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, sahada yapılan işlerin artık maksimum seviyede fabrika ortamında gerçekleştirildiğini söyledi. Şimşek, çelik yapıların iklim şartlarından bağımsız ve endüstriyel ortamda makine parçası gibi hassas üretildiğini, işçilik hatalarının yok denecek kadar az olduğunu anlattı.

Şimşek, geleneksel yapılarda saha ve iklim şartlarının seçilen usta ve işçinin kabiliyetleriyle sınırlı olduğunu kaydederek, sahada tekrarlı düzeltmeler yapılarak zaman ve para kaybına sebep olunabildiğini bildirdi.