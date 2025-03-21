Çelik yapılara talep artıyor

AA

Depreme dayanıklılık, çelik yapıya olan ilgiyi arttırdı.

Çelik yapıların maliyet avantajı ve hızlı teslimat avantajı, tüketicinin ilgisini çekiyor.

Betonarme binaların inşaası uzun zaman alsa da çelik binalar bir ay içinde tamamlanabiliyor.

Tek katlı 100 metrekare betonarme bir ev yaklaşık 3 milyon liraya mal olurken, aynı ev çelikten 1 milyon liraya teslim edilebiliyor.

Afet bölgesinde son dönemde yapılan binalarda çelik yapıların sayısının giderek artması dikkati çekti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, 2009'da yüzde 15,9 daralan inşaat sektörünün 2018'e kadar yıllık ortalama yüzde 11 büyüdüğünü ifade etti.

"ÇELİK KULLANIMI REKOR KIRDI"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, başta çelik olmak üzere inşaat malzemesine talebin yoğunlaştığına dikkati çeken Yayan, çelik kullanımının da daha önce görülmemiş şekilde arttığını bildirdi.

"KONUT SAYISI ARTTI"

Yayan, Mart 2023'te aylık uzun mamul tüketiminin yüzde 63,5 artışla 1,9 milyon ton seviyesine yükseldiği bilgisini vererek, şöyle konuştu: