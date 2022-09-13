Deprem sonrası binaları ağır hasar gören vatandaşlar için bugün kura çekimi yapıldı. 74 hak sahibi konutlarına kavuşurken, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçeside 24 Ocak 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

41kişinin hayatını kaybettiği afette, birçok vatandaşa ait evler de kullanılamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin mağduriyetini gidermek için talimat verdi.

74 hak sahibi için kura çekimi yapıldı

Çalışmaların devam ettiği bölgede, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 74 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu VİDEO



Çalışmalar sürüyor

AA'nın aktarımına göre; Vali Ömer Toraman, törende, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için yürütülen çalışmanın sürdüğünü belirterek, yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura sonucu teslim ettiklerini bildirdi.