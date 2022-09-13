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    Elazığ'da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu

    Deprem sonrası binaları ağır hasar gören vatandaşlar için bugün kura çekimi yapıldı. 74 hak sahibi konutlarına kavuşurken, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.
    • 13.09.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 16:50
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    Elazığ'da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu

    Elazığ'ın Sivrice ilçeside 24 Ocak 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    41kişinin hayatını kaybettiği afette, birçok vatandaşa ait evler de kullanılamaz hale geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin mağduriyetini gidermek için talimat verdi.

    Elazığ da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu #1

    74 hak sahibi için kura çekimi yapıldı

    Çalışmaların devam ettiği bölgede, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 74 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi  gerçekleştirildi.

    Elazığ'da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu VİDEO

    Elazığ da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu #2

    Çalışmalar sürüyor

    AA'nın aktarımına göre; Vali Ömer Toraman, törende, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için yürütülen çalışmanın sürdüğünü belirterek, yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura sonucu teslim ettiklerini bildirdi.

    Elazığ da 74 depremzede yeni konutlarına kavuştu #3


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