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    Konut fiyatları en fazla İstanbul'da arttı

    TCMB tarafından paylaşılan verilerden yola çıkılarak, konut fiyat endeksinin en fazla arttığı il İstanbul olarak belirlenirken, en hızlı artış ise Antalya'da kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:30
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    Konut fiyatları en fazla İstanbul'da arttı

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), mart ayı konut fiyat endeksini açıklamıştı.

    Açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış gösterdi.

    Konut fiyatları en çok İstanbul'da arttı

    Tüm bu verilerin sonucunda, konuttaki en fazla artış İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanırken, fiyatlar en hızlı Antalya'da arttı.

    Konut fiyatları en fazla İstanbul da arttı #1

    Konut fiyatının en düşük olduğu il Bingöl

    Öte yandan yurtta konut fiyatlarının en düşük olduğu iller ise Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un bulunduğu bölgeler olarak belirlendi.

    Konut fiyatları en fazla İstanbul da arttı #2


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