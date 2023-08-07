Evlenecek gençler düğünlerini erteliyor! Trabzon, Türkiye’de kira artış oranıyla lider Trabzon'da kira artış oranını yüzde 300'e ulaştığı ve bu tablonun yine evlenecek gençleri zorladığı belirtiliyor.

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İHA

Trabzon’a yabancıların ilgisinin artmasından dolayı konutların günlük kiraya verildiğini belirten Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar-Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan, bu durumun kiraları artırdığını aktardı.

Taflan, ayrıca gelinen noktada, yüzde 300’e yaklaşan kira artış oranlarıyla Türkiye genelinde ilk sırayı aldığını kaydetti.

Taflan, Trabzon’da aşırı kira artışları nedeniyle gençlerin düğün organizasyonlarını iptal etmek zorunda kaldıklarına da ayrıca dikkat çekti.

"Trabzon’da düğün yapacak gençler ev bulamama nedeniyle düğünlerini erteliyor"

Kira artış nedeniyle Trabzon’da düğün yapacak gençlerin ev bulamama nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldığı ve ciddi bir mağduriyet yaşandığı kaydeden Taflan, yaşananları şöyle dile getirdi:

Trabzon son dönemde yüzde 288 oranındaki kira artışlarıyla maalesef Türkiye’de birinci oldu. Gönlümüz şunu arzu eder; Trabzon değil de hiçbir ilde yani 81 ilde bu artışlar olmasın. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı düğün zamanı, gençlerin evlenme zamanları. Düğün salonları tutulmuş, davetiyeleri dağıtılmış organizasyonları yapılmış eşyaları alınmış her şey atıl olarak bir kenarda duruyor. Bu gençlerimiz kiralık ev bulamayınca düğün organizasyonlarını iptal etmek zorunda kalıyor.

"Trabzon'da günlük kiralık ev sorunu yaşanıyor"

Günübirlik evler malumunuz üzere ülke genelinde de artış var ancak bölgesel ifade etmek gerekirse burada da çok ciddi anlamda günlük kiralık veriliyor. Mülk sahiplerine tavsiyem, lütfen bu gençlerimize sahip çıkalım yabancı ülkelerden gelen, Körfez ülkelerinden gelen turistler, misafirler bugün burada, yarın yoklar. En azından bu gençlerin önünü açalım konutlarımızı verelim, buralara yerleştirelim bu gençlerimiz mağduriyeti yaşamasınlar.

"Günlük kiralama yasal değil vergi kaybı var"

Günübirlik evlerden ciddi anlamda kira alındığını bundan dolayı da devletin vergi kaybı olduğunu kaydeden Taflan'ın değerlendirmesi şöyle:

Maalesef sürüce baktığımız zaman günlük evlerden çok ciddi anlamda kira alınıyor. Burada kanunen yapmış oldukları yasal değil, devletin zararı var, vergi kaybı var. Bu anlamda ilgililerden bütün sorumlu olan kişilerden destek istiyoruz. Bir an önce yaşadığımız olumsuz tabloların düzelmesi dolayısıyla bunlar düzelmiş olursa en başta evlenecek olan gençlerimizin yerleşmede bir sorunları olmayabilir.

"Okullar açılacak"