Fiziki ofis yerine sanal ofis

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olanlar da diğer emekliler gibi, Türkiye genelinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evleri için emlak vergisi ödemeyecek.

2023 yılında emekliliğe hak kazanan EYT’lilerin emlak vergisi muafiyeti, 2024 yılı itibariyle başlamıştı.

FİZİKSEL OFİSLERİN YERİNİ SANAL OFİSLER ALIYOR

Türk Ticaret Kanununa göre şirket kurabilmek için, tebligat adresinin, başka bir deyişle yasal iş adresinin belirlenmesi gerekiyor.

Ticari bir işletme açmak isteyen herkesin yasal bir iş adresi göstermesi bekleniyor. Ancak son dönemde yalnızca konutların değil, iş yeri kiralarının da daha maliyetli hale gelmesinden dolayı fiziksel alan kullanımını kapsamayan, yalnızca şirket kuruluşu için yasal iş adresi göstermeyi olanaklı kılan sanal ofis modeli, çok daha maliyet avantajlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.