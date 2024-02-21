Gayrimenkul almanın mevsimi var Gayrimenkul danışmanları, yatırımların hangi dönemde yapılırsa daha verimli olacağına dair deneyimlerini paylaştı. Uzmanlara göre, yatırım geri dönüşü yüksek gayrimenkul almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var.

AA

Gayrimenkul yatırımının yapılacağı dönemi seçerken, mevsimlere, ekonomideki arz ve talep dönemleri öne çıkıyor.

Gayrimenkil danışmanlaır da yaşadıkları deneyimlere göre bu zamanlamaları çok iyi biliyor.

Her yıl sonbahara yaklaşırken tayinlerin gerçekleşmesi, öğrencilerin okullarının belli olması gibi sebepler, vatandaşları taşınma, yatırım yapma gibi süreçlerini yaz aylarında tamamlamaya yönlendiriyor.

Satışların yüzde 71,94’ünün ise mayıs-ekim döneminde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023’ün Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelinde toplam 993 bin 835 konut satışı gerçekleştiği kaydediliyor. Satışların yüzde 71,94’ünün ise mayıs-ekim döneminde yapıldığı görülüyor.

“Bahar ve yaz aylarında konut satışları artıyor”

Gayrimenkul yatırımı öncesinde ayrıntılı bir araştırılma yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, konut alım ve satımı yılın belli dönemlerinde daha yoğun olduğunu belirterek, özellikle bahar ve yaz aylarında konut satışlarında artış yaşandığıın dile getiriyor.

“Kış mevsimi gayrimenkul yatırımı için bir fırsat”

Yine uzmanlara göre, gayrimenkul yatırımlarının yavaşladığı kış aylarında düşen talebin neticesiyle yaşanan durgunluğu fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar, kış aylarında yatırım yapmayı tercih ediyor. Kış aylarında talebin az olmasıyla birlikte gayrimenkul yatırımlarında fırsatları yakalamak kolaylaşıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)