Gayrimenkul satışları ilk iki ayda rekor kırdı

AA

Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları bu ivmesini şubatta da sürdürdü.

Ocakta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaşırken, şubat satışları ise yüzde 7 yükselişle 232 bin 756 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 13,2 artarak 471 bin 694'e yükselirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-şubat verisi olarak kayıtlara geçti.

YILIN İLK İKİ AYINDA REKOR

İlk iki ay birlikte ele alındığında gayrimenkul satışlarının yüzde 13,2 artarak 471 bin 694'e çıktığı görüldü. Bu veri tüm zamanların en yüksek ocak-şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat dönemleri göz önünde bulundurulduğunda bundan önceki en yüksek satış adedi 2023'te 419 bin 894 şeklindeydi. 2020'nin ilk 2 ayında ise 418 bin 414 adet gayrimenkul satılmıştı.

TALEP DEVAM EDİYOR

Sektör temsilcileri, özellikle konut tarafında fiyatların reel olarak düşmeye devam etmesinin ve amortisman sürelerinin gerilemesi satışları canlandırdığını belirterek, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla harekete geçen talebin devam ettiğini bildirdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yatırımcıların önemli bir kısmının altın, döviz ve KKM gibi alanlardaki kazanımlarını gayrimenkulde değerlendirmek istediğini kaydeden temsilciler, faiz indirimleri olacağını düşünen vatandaşların elini çabuk tutmaya çalıştığını anlattı.

REKOR TAPU HARÇ GELİRLERİ

Gayrimenkul satışlarındaki rekor tapu harç gelirlerine de yansıdı. Ocak-şubat döneminde tapuda 3 milyon 208 bin 31 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 472 binini satış, 229 binini ipotek, 73 binini intikal, 21,4 binini düzeltme, 11,4 binini kamulaştırma, 9,7 binini ayırma, 4,8 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 2,4 milyona yaklaştı.

İLK İKİ AYDA TAPU HARÇ GELİRİ YÜZDE 73,3 ARTTI

İlk iki ayda tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,3 artarak 18 milyar 982 milyon liraya yükseldi.

OCAK VE ŞUBAT DÖNEMİNDE SATILAN GAYRİMENKUL ADEDİ

2019-2025 yılları ocak-şubat dönemlerinde ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde gerçekleşti:

2025 / 471 bin 694

2024 / 416 bin 613

2023 / 419 bin 894

2022 / 393 bin 678

2021 / 341 bin 414

2020 / 418 bin 158

2019 / 297 bin 929