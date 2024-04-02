Geçtiğimiz yıl emlakta hem Türkiye hem de dünya zorlandı Geçtiğimiz yıl konut satış sayısı, kredi oranları ve konut fiyatları tüm dünya ülkelerinde artışa geçti ve enflasyonu tetikleyen bir kalem olarak listelerdeki yerini aldı.

AA

Konut satışları 2023'te önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 adetle en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 114 bin 432 ile Ankara, 65 bin 465 konutla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

Aralık ayında sosyal platformlardan satılık ev arayışında Aydın, yüzde 22'lik oranla lider oldu.

"2023 zor bir yıl oldu"

Sektör yetkilileri, 2023'ün hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olduğu görüşünde.

Uzmanlar bu zorluğu, geçen yıl yaşanan deprem ve savaş gibi küresel gelişmelerle 2023'ün ikinci yarısında yükselen faizlerin konut alımını yavaşlatması olarak açıklıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)